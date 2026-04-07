コメのコスト指標の内訳コメの業界団体「米穀安定供給確保支援機構」は7日、消費者に届くまでの生産・流通コスト費用を示す新指標を公表し、今年4月時点で精米5キロ当たり2816円と算定した。上昇傾向にあるコストを明示することで、業者間での取引や店頭での販売価格に反映しやすくする狙い。米穀機構が3月に発表した暫定値は2811円だった。今回は新指標を示す団体として政府の認定を受けたため、あらためて公表した。指標は