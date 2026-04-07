ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじから、PIXARキャラクターたちが⼤集合した「Happyくじ / PIXAR 2026」が2026年4月17日より発売開始される。賞品ラインナップが届けられた。 今回のイチオシは、A賞、C賞～E賞にラインアップされたピクサー映画の名場面を立体化したシーンフィギュア。中でもA賞は、『リメンバー・ミー』の感動的なシーンを再現したスペシャルシー