『プラダを着た悪魔』（2006）から20年ぶりの続編『プラダを着た悪魔2』カリスマ編集長のミランダ役メリル・ストリープ、ランウェイ編集部に戻ってきたアンディ役アン・ハサウェイが揃って来日。都内開催のスペシャルイベントから一夜明け、最新の予告編映像も公開された。 (C) 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved. 今回の予告は、「私もアシスタントだった」と“先輩風”を吹かせながら、現アシスタントをド