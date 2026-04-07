DC映画『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編、『ザ・バットマン2（原題）』に執事アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキスが続投することが正式に判明した。 本作はドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」（2024）の数週間後から始まる物語で、監督・脚本のマット・リーヴスによると、ブルース・ウェインの過去や人生をより深く探求する“前例のないバ