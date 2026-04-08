本日4月7日（火）24時24分スタートの日本テレビ系 新音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。毎回1組のアーティストを迎え、MCを務める菊池風磨（timelesz）と畑芽育とのトークや、紹介VTRなどを通じて楽曲に込められた想いや制作背景を紐解きながら、スタジオライブを披露する“没入型”の音楽番組。トークからライブまでをひとつの物語として届ける、新しい音楽体験を提案する。初回