7日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（382回債、表面利率2.4％）の利回りが上昇し、一時2.430％を付けた。中東情勢の長期化が懸念材料となり、1999年2月以来27年2カ月ぶりの高水準となった。上昇後は買い戻され、終値利回りは前日比0.020％低い2.405％だった。トランプ米大統領が6日に記者会見し、イランがエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放に応じない場合、攻撃を強めると警告。中東情勢の緊迫化が続くと