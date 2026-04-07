80億人の命をかけ、人類最後の“イチかバチかの賭け”として宇宙の危機に挑んだ男。しかし、彼は1人ではなかった……。宇宙船での決死ミッションを描いた映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を、「アルテミス2」オリオンの乗組員として宇宙飛行中の乗組員ジェレミー・ハンセンらが事前に鑑賞していたようだ。カナダ宇宙庁の番組内で、その感想を語っている。 NASAの有人月周回探査計画「アルテミス2」は、人類が