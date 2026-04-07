米レビューサイトのより、『スター・ウォーズ』新シリーズ「スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード」スコアが発表された。 本記事時点でレビュー件数は25件、スコアは100%の絶賛スタートとなっている。一般スコアも96%の高い評価を得ている。 https://www.rottentomatoes.com/tv/star_wars_maul_shadow_lord/s01 批評家レビューは全て好評価のものだ。