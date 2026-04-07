米レビューサイトのより、Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン5のスコアが発表された。 2026年4月8日より配信開始となる最終シーズンは、本記事時点でレビュー件数が27件、批評家スコアが96%という圧巻のスタートを切った。シリーズ全体ではシーズン3（98%）、シーズン2（97%）に次ぐ3番目の高評価となる。 https://www.rottentomatoes.com/tv/the_boys_2019/s0