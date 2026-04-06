本日4月6日（月）24時24分スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）が送る、超・刺激的なラブサスペンスコメディー。本作のTVerオリジナルストーリー「多すぎる恋と殺人と独り言」の配信が決定！メインキャラクターたちの本編では語られない本心を独り言として描く