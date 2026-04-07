韓国側の発表によると、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は4月6日、「無人機の朝鮮侵入事件」をめぐり、朝鮮側に遺憾の意を表明しました。李大統領は同日、青瓦台で開かれた国務会議で、今回の事件は韓国政府の本意によるものではないものの、一部の人物による無責任で軽率な行動が不要な軍事的緊張を引き起こしたと述べ、これについて朝鮮側に遺憾の意を示しました。また、李大統領は、韓国の憲法と法律はいずれも、個人が独