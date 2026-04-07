地域ごとに異なる読み方や独特の言い回しが残る大分県の地名。駅名にもその特徴が表れており、読み方の難しさが話題となっています。All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う大分県の駅」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：浅海井（あざむい）／67票2位にランクイ