ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間6日、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席で2試合連発となる3号本塁打を放った。ブルージェイズ先発はサイ・ヤング賞3度、通算222勝のレジェンド右腕シャーザー。昨季のワールドシリーズ第7戦から約半年ぶりの再戦となった。初回の第1打席はカウント0-2から外角ボールゾーンのチェンジアップで中直に倒れた。1点リードの3回表、再び先頭