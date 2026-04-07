お笑いコンビ・麒麟の川島明が7日までに自身のSNSを更新。4日に放送されたTBSの大型特番『オールスター感謝祭’26春』（後6：30）の司会を務める島崎和歌子が番組内で出演者を一喝した“大演説”を振り返った。【写真】【オールスター感謝祭】水谷隼、“卓球変態”な差し入れ公開「見たことない」「弁当すぎる」今回も名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」が開催されたが、スタジオのパネラーにマラソンの参加希望者をクイズで募