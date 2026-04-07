ものまねタレントのみかん（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。長女の小学校入学式参列ショットを公開した。「今日は下の娘の入学式でした」と愛娘、夫とのスリーショットを披露。「やはり（ランドセル）はパープル率多いですね笑」とパープルのランドセルを背負った友達たちとのショットもアップした。「みんな可愛いし、カッコいいお兄ちゃんも通った同じ小学校なんか久々すぎて準備等こんなあったっけ？っ