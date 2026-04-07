千葉県鴨川市の水族館「鴨川シーワールド」で６日、入社式が行われた。水族館の大先輩のシャチ「ララ」が大量の水しぶきをかける「テールバースト」を披露し、新人をびしょぬれにして入社を祝った。水しぶきは、「社会の荒波にくじけず、強くたくましく成長してほしい」との願いと、「お客様の楽しむ気持ちを実際に体験してほしい」との水族館の思いが込められている。メスの２５歳のララは、５・５メートルの体長と２２８０