お笑い芸人、陣内智則（52）のめいで、兵庫・姫路市のご当地アイドルグループ「KRD8」のリーダー、宮脇舞依（35）が7日までにXを更新。声が出なくなり病院を受診したことを報告した。宮脇は6日午後、「急に声出なくて病院いったら病院ことごとく閉院してて泣く………耳鼻科ッッッ！」と投稿。フォロワーから心配の声が多数寄せられていた。その後の投稿で「一旦電車どんぶらこ〜して耳鼻科行ってきました」と報告。「原因は鼻炎だ