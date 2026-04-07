先週は未勝利に終わった佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。それでも２着が５回と、あと一歩のレースが続いただけに今週こそは勝利を量産したいと力が入る。７日は初騎乗だが陣営期待のララヴァニーユで勝利を意識している。１ＲハンデンローリエＢ４ＲララヴァニーユＢ６ＲクルシファーＢ１１ＲレッドブロンクスＣ（本紙評価）