モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が、７日までに自身のＳＮＳを更新。韓国で行われた映画「君が最後に遺した歌」の舞台挨拶の様子を公開した。インスタグラムに「映画『君が最後に遺した歌』韓国舞台挨拶２日目の日っありがとうございましたルーピーから・・はーとはーと。嬉」とつづり、韓国アニメの人気キャラクター、ルーピーの着ぐるみ姿や、グレーのニットに黒のロングスカートを合わせたコーデの写真などを