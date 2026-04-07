ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗の最新ショットに、ファンが沸いている。７日までに自身のインスタグラムを更新した佐野。「お母さんに言われなくてもちゃんと歯磨けるひと！！」とつづり、鏡越しに歯を磨く様子を写したショットをアップした。この投稿には「歯磨きでさえも絵になってしまう勇斗くん、、」「ふわふわヘアの勇斗くんがいちばんすき」「え、歯磨き姿かっこいいとかどーゆーこと