◆米大リーグガーディアンズ―ロイヤルズ（６日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）ガーディアンズのホセ・ラミレス内野手（３３）が、本拠のロイヤルズ戦に「３番・三塁」で先発出場し、通算１６２０試合出場となって、ガーディアンズの球団新記録をマークした。従来の記録は１９１８年まで在籍したテリー・ターナーの１６１９試合だった。現役選手で球団の最多出場記録を保持しているのはラミレスた