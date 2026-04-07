お笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右が息子たちとの写真を公開し、話題を呼んでいる。７日までに自身のインスタグラムを更新。「おかしば終わりの岡田岡田のいちにち」とつづり、２人の息子と空港で飛行機を眺める様子をアップした。さらに「＃妻からラーメンを食べたから歩いて帰ろうと言われ自宅まで歩き帰ってまた息子と投球練習」と記した。この投稿には「素敵なパパさん」「子育てされる中でどんな事を大切にされて