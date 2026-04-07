糖質制限が向かない人、しないほうがいい人はいるんですか？ 【糖質Q&A】65歳以上の方はNG！ 性格や体質的なことよりも年齢のほうが重要で、65歳以上の方は基本的にはやらないほうがいいと思います。 高齢になってからのダイエットはシワが目立つようになったり、気力が衰えたりしやすいためです。 むしろそれくらいの年齢になったらお