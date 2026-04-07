◇インターリーグドジャース─ブルージェイズ（2026年4月5日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で内野安打を放ち、自己記録を更新する41試合連続出塁をマーク。三進後に相手三塁手・岡本和真内野手（29）と談笑するシーンもあった。3回の第2打席は継投したばかりの相手2番手左腕・フレミングに低めシンカーでボテボテのゴロに打