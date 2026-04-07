2月の家計調査で、消費に使った金額は前の年より1.8％減少しました。3か月連続のマイナスです。総務省が発表した家計調査によりますと、2月の2人以上の世帯が消費に使った金額は28万9391円で、物価の変動を除いた実質で前の年の2月と比べ、1.8％減少しました。マイナスは3か月連続です。物価上昇の影響による節約志向の高まりから、▼食料が0.5％減少したほか、自動車の購入世帯が減ったことで、▼自動車等関係費が7.4％減少、また