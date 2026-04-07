アルファがカイ気配スタート。店頭販促用のＰＯＰ広告の企画・制作を手掛けるニッチな業態だが、一括支援体制で顧客企業のニーズ獲得が進んでいる。６日取引終了後、今週１０日に発表予定の２６年８月期上期（２５年９月～２６年２月）決算を前に、上期業績予想及び配当計画（期末一括）の修正を発表した。最終利益は従来予想の８５００万円から１億４００万円（前年同期比１６％増）に増額。また、今期配当は