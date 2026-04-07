イオンファンタジーが大底圏からの戻りが鮮明、きょうで６連騰と気を吐いている。総合小売トップのイオン傘下でイオンのショッピングモールを中心にアミューズメント施設を運営し、海外でもアジア地域を中心に積極展開している。足もとの業績は堅調な国内事業が牽引役となり、売上高や経常利益は会社側の想定を上回って好調に推移している。今週９日に２６年２月期の決算発表を予定しているが、これを目前に控