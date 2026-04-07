壱番屋は３日ぶりに反落している。６日の取引終了後、２７年２月期を最終年度とする中期経営計画（２５年２月期～）の数値目標を下方修正すると発表した。売上高目標を従来計画の７４０億円から７２６億円（２６年２月期比１０．８％増）、営業利益目標を７０億円から５０億円（同６．０％増）に見直しており、嫌気した売りが出ている。コメの仕入れ価格の高騰、人件費や物流費の増加などを踏まえた。出店計画も見直し、グ