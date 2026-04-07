ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂは売り買い交錯。同社は６日の取引終了後、エーザイと共同創出した「Ｅ７３８６」に関し、抗がん剤「レンビマ」との非臨床研究における併用結果がエーザイより発表される予定だと発表した。Ｅ７３８６とレンビマとの併用が、レンビマ単剤投与と比較して、腫瘍微小血管に対する抗血管新生作用をより強く発揮し、高い抗腫瘍活性を示すことが示唆されたという。発表を材料視した買いが入り高く