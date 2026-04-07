ソフトバンクグループは買い優勢、きょうで３日続伸と上値指向を示している。前日の米国株市場でハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が４日続伸と上値追いを継続したことで、同指数と株価連動性の高い同社株には追い風。直近データで信用買い残の整理が進捗していることも需給改善傾向を示すものとしてポジティブに捉えられる。一方、米株市場に上場する同社傘下の英半導体設計アーム・ホールデ