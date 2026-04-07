インターメスティックは大幅続伸している。６日の取引終了後、３月度の国内月次売上速報を発表した。Ｚｏｆｆ事業の既存店売上高は前年同月比１２．７％増と増収基調を維持しており、好感した買いが集まっている。前月から始めた「創業２５周年フェア」をはじめとする各種施策が奏功したほか、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーションアイテムが好調だった。なお、Ｚｏｆｆ事業の全店売上高は同１６