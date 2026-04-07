ユニオンツールが大幅下落。同社は６日の取引終了後、公募による自己株式の処分を決議したと発表。株式の需給悪化を警戒した売りがかさんだ。自社株１８０万株を処分するほか、需要状況に応じ最大２７万株のオーバーアロットメントによる売り出しも行う予定。処分価格は１４日から１７日までのいずれかの日に決める。ユニオンツルは手取り概算で最大２６９万２０９３万円を調達し、新潟県長岡市の工場での設備