木村化工機が９営業日ぶりに反発している。同社は６日、バイオエタノール製造の産学連携コンソーシアム「Ｊ－ＢＡＳ（ＪａｐａｎＢｉｏＡｌｃｏｈｏｌｆｒｏｍＳｏｒｇｈｕｍ）」に参画すると発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 バイオエタノールを製造する際の「前処理」「発酵」「蒸留」「高純度化」の４つのプロセスで、同社が持つ「水熱処理技術」「膜処理技術」「