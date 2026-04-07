ＧＡｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは高い。６日取引終了後、金融商品取引業と投資助言・代理業を手掛けるエスピーシー証券（東京都中央区）の株式を取得し、完全子会社化すると発表した。取得価額は約５０億円。ＧＡテクノが持つ顧客基盤やテクノロジー活用力と、エスピーシーグループが持つ金融ライセンスやファンド運営ノウハウを融合させ、顧客に対してより多様で高付加価値な資産形成の選