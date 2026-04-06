「シーエフシーエル（CFCL）」が、和光本店地階アーツアンドカルチャーで「CFCL: from Cotton Fields to Dress」を開催している。4月15日まで。【画像をもっと見る】同展ではブランドの思想に基づき、素材から製品に至るプロセスにフォーカス。特に、オーガニックコットン認証への移行期間中にある「コットン・イン・コンバージョン」に注目し、インドでの綿花収穫から製品化までの工程を追った映像や展示を初公開する。会場