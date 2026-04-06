「キクノブ（KIKUNOBU）」が手掛ける新ブランド「ヴォーティス（VOTIS）」が、4月17日にデビューコレクションを発売する。VOTISオンラインストア、KIKUNOBU各店、JIEDA SHOPで取り扱う。【画像をもっと見る】ヴォーティスは、精神性と身体性の関係に着目し、衣服を単なる表層ではなく、内面をかたちにする媒体として提案するブランド。目に見えない感覚や感情の揺らぎを、素材、フォルム、質感を通して衣服に落とし込み、装う