「ヴァンズ（VANS）」のハイエンドライン「オーティーダブリュー バイ ヴァンズ（OTW by Vans）」が、「ベドウィン アンド ザ ハートブレイカーズ（BEDWIN & THE HEARTBREAKERS）」（以下ベドウィン）とコラボレーションしたスニーカーを4月11日に発売する。セレクトショップ「DAYZ」、DAYZ 公式オンラインストア、一部ベドウィン取り扱い店舗で販売。ベドウィン公式オンラインストアでは、4月8日午前0時から先行販売を開始