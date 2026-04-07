7日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比4.2％減の459億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.6％増の370億円となっている。 個別ではｉＦｒｅｅ米債３－５年（為替ヘッジなし） が新高値。ｉシェアーズ日本国債７－１０年ＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵ