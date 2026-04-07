京都府南丹市で約2週間行方が分からなくなっている男子児童について、警察はけさから自宅周辺の山中を捜索しています。 【写真を見る】行方につながる手がかりないか…京都男子児童行方不明自宅周辺の山を捜索 記者リポート）「行方不明になった児童の自宅近くには複数の規制線が張られていて、多くの捜査員が山の中へ入りました」 7日午前7時ごろ始まった警察の捜索。行方がわからなくなっている南丹市立園部小学校