フリーアナウンサーの亀井京子（43）が6日、自身のインスタグラムを更新。長男の高校入学を報告した。「今日は息子の入学式夜中に、高校の校章を買い忘れたことに気づき、まさかのカモフラージュで中学の校章をつけて入学式というずっこけそうな高校生活がスタート」とつづった。「野球部の坊主集団の圧とインパクトがすさまじく、、、いまだに初めての坊主に毎日頭が寒い寒いともうしておりますがすでに野球部