うまく活用すればおトクに新生活を始められるリユース品。店舗では持ち込まれる量や販売量が多くなってきています。自治体によるリサイクルフェアや、メーカーによる再生品の直接販売もあります。一方、安全に使う上でどんな点に注意すべきでしょうか。■自治体と連携…店内に1万2000点森圭介アナウンサー「年々市場が拡大しているリユース商品（中古品）の話題です」「6日、神奈川・横浜市にある『ジモティースポット横浜井土ヶ谷