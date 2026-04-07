◆園田競馬３日目（４月７日）《下原理》３８勝。エイシンジコクテン（３Ｒ）に力が入る。「前走は４コーナーで物見をして…。園田コースで改めて」（◎）。ナムラタタ（１１Ｒ）は「展開が向いてほしい」（○）。フセノオーロラ（９Ｒ）も「発馬に気をつけたい」（○）。《田野豊三》３５勝。メイショウカイコン（１０Ｒ）に好感触。「引き続き状態がいい」（◎）。スマートエクシード（９Ｒ）は「前へ行ければ」（◎