タレントの村重杏奈が７日までに自身のＳＮＳを更新。食事を堪能する様子を公開した。インスタグラムに「しげが食べるとこみてて？♡ゴソゴソしないの！！！！！とジッとしなさい！！！は毎日言われるよ。恥ずかしい！５歳？」とつづると、目玉焼きやステーキが盛られたお皿を前に笑顔を見せる様子などを披露した。この投稿には「メチャ可愛い」「いい顔してる」「お肉大きくておいしそう」「私にもご飯わーけてっ」