ブルージェイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、カナダ・トロントで行われたブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場した。昨年ワールドシリーズの激闘以来の登場。3回の第2打席直前に起きた“異変”にファンが騒然としている。ブルージェイズの先発は通算222勝のマックス・シャーザー。大谷は第1打席で対戦し中飛に倒れた。ただ3回先頭で打席に立つ直前、2番手のフレミングに交代。中継画面に