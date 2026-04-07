アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理がＮＨＫＥテレの長寿番組のテーマソングを担当することを報告した。鈴木は６日、自身のインスタグラムを更新。「《情報解禁》鈴木愛理、がんこちゃんのテーマソングを担当します！！『ざわざわ森のがんこちゃん』放送３０周年。そんな大切なタイミングに。しかも１１年ぶりにテーマソングも生まれ変わるタイミングに。私を見つけてくださりありがとうございま