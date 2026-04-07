お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子さんが、花見ショットを公開した。野々村さんは７日までに、自身のインスタグラムを更新。「毎年恒例のお花見夜桜です修士くんとよく呑む仲良し芸人の天津・飯大郎くん、ラフ・コントロール森木くん、夫婦のじかん・山西くんと」記し、夫と寄り添って夜桜見物をする花見ショットをアップ。「葉桜も多かったけど、まだまだキレイでした！」とつ