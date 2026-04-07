株式会社グラファイトデザインはこのほど、全国の20歳～69歳の一般ゴルファー1000人（年1回以上コースに出てプレーする人）を対象に実施した「ゴルファーの意識・実態調査2026」を公開した。 【写真】一緒にラウンドしたら楽しそう！圧倒的1位の男性芸能人 一緒にラウンドしたい人物について質問したところ、男性芸能人では「明石家さんま」(63人)がダントツ。2位「木村拓哉」(18人)、3位「木