ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、アジアの非産油国でガソリンや軽油、航空燃料の在庫不足が深刻化している。日本と同様に中東からの輸入に頼る国が多く、備蓄量も少ないためだ。【もっと読む】中国大使館に自衛官侵入でも…高市政権は謝罪せず「遺憾」表明のみの裏事情ベトナムでは航空各社の減便が相次ぎ、フィリピンは「国家エネルギー非常事態」を宣言。乗り合いバスのジプニーやタクシーの運転手らが燃料高騰に苦しみ、