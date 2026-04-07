今日7日は、関東から北海道で気圧が低下するでしょう。東京や仙台、札幌などで影響が大きくなりそうです。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。9日(木)から10日(金)も全国的に気圧が低下するでしょう。今日7日は関東〜北海道で気圧が低下影響度「大」今日7日は低気圧が本州の南岸沿いから北海道の東へ進むでしょう。また、別の低気圧が北海道の北を進む予想です。九州か