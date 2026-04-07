【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#25「ヤァ！ヤァ！ヤァ！」本当に動く4人がやって来た！アルバム『ハード・デイズ・ナイト』（1964年7月10日発売）?◇◇◇■『アンド・アイ・ラヴ・ハー』ソングライターとして確実に成長しているポールを感じさせる一曲。まずはコード進行が新しい。ビートルズ後期には、複雑怪奇なコード進行を使いながら、それでもポップな名曲に仕立て上げる魔法を会得するポ